Ankara Kalesi'nin altındaki "sığınak" dronla görüntülendi

İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Altındağ Belediyesine tahsis edilen kale altı sığınak, doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek.

Sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen, Ankara Kalesi'nin altındaki sığınağı, Anadolu Ajansı ekibi FPV dron ile görüntüledi.

Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor.

Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.

Hazır halde tutuldu, aktif kullanılmadı

Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildi. Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.

Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.

Sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanının da yapılması planlanıyor.