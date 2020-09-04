Ankara Valisi'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" açıklamasını yaptı.