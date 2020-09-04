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Ankara Valisi'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" açıklamasını yaptı.

Ankara Valisi'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" açıklamasını yaptı.

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