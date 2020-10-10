Ankara’da feci kaza ..otobüs üst geçit asansörüne çarptı.. yaralılar var

Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı’nda sabah saatlerinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.
Kazada 12 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.
Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.
Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.
Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 10:45