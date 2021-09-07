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Antalya'da deprem oldu

Kumluca açıklarındaki 4,5'lik deprem, deniz yüzeyinden 26,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Güncel 07.09.2021, 14:52
Antalya'da deprem oldu

Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, AA muhabirine, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor." dedi.

AA

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#Antalya #deprem
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