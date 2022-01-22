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Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ağaca çarpan motosikletteki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Güncel 22.01.2022, 12:49
Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde Şükrü Ünal'ın (23) kullandığı motosiklet dün gece yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünal ve beraberindeki arkadaşı sağlık ekiplerince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şükrü Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ünal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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#kaza #motosiklet
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