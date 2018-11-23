Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı

Antalya'da Akseki-Manavgat yolunda yolcu otobüsü devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu ve olay yerine ilkyardım ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin idaresindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi. 

Kazada 5 yaşındaki Aziz Sino olay yerinde hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan 6 yaşındaki Hısen Sino'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:46
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