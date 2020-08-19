Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı!
Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
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