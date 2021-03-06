Antik kentteki arsa satışa çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Pedasa Antik Kenti'nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazinin hissedarları tarafından 35 milyona satışa çıkarıldığı bildirildi.

Leleg Medeniyeti'nin 3 bin yıllık yerleşim yeri olan, içeresinde en önemli arkeolojik kalıntıların yer aldığı antik kentteki arazi, bir emlak portalında birkaç gün önce satışa sunuldu.

Yayınlanan ilanda, arazi ile ilgili tanıtım metninde, "Bodrum Konacık Pedasa'da 170 dönüm içinde kargir ev var. İçi temiz, oturmaya uygun, evin güneş enerjisi var. Zeytinli tarla olarak geçiyor. 1. Derece sit alanı." ifadesine yer verildi.

Athena Tapınağı başta olmak üzere karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alanda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde aralıklarla kazı çalışmaları da yapılıyor.

Bölge zaman zaman kaçak kazılarla da gündeme geliyor.

AA