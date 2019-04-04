Arap dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi?

31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusunda yaşanan belirsizlik halkın her kesimi tarafından tedirginlikle takip ediliyor. Karşılıklı suçlamalar hem taraflar arasında hem de aynı görüş sahibi olanlaırn kendi içinde tartışılmaya devam ediyor.

YSK'nın yapacağı son açıklama beklenirken Habertürk köşe yazarı Mehmet Akif Ersoy konu ile ilgili Arap dünyasının yaşananlara hangi pencereden baktığına dikkat çekti.

Yazının ilgili kısmı şu şekilde:

Lübnan'da Hizbullah'a yakın Al Akhbar gazetesi; ”Adalet ve Kalkınma Partisi için acı bir zafer: Başkent kaybedildi ve şehirlerde gerileme oldu"

"Beklenildiği gibi AK Parti seçimlerde birinci oldu. Ancak CHP liderliğindeki Millet İttifakı, Erdoğan’ı geriletmeden bir başarı kazanmasına izin vermedi.” şeklinde gördü.

Mısır'ın en köklü devlet gazetesi El Ahram ise, "Yerel seçimlerde Erdoğan'ın partisi için dikkat çekici bir hezimet" başlığını kullandı.

Gazete seçim sonuçlarını; ”Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine güçlü bir tokat" olarak nitelendirdi.

Ürdün El Rai gazetesi de seçim sonuçlarını Ak Parti açısından büyük bir gerileme olarak değerlendirdi. Gazetenin sonuçlarla ilgili haberinde; ”Erdoğan yerel seçimlerde büyük bir gerileme yaşadı" başlığı kullanıldı.

Suudi gazetesi El Hayat da seçimleri ”Erdoğan için büyük bir gerileme" şeklinde nitelendirdi.

Gazete haberinde; ”Seçimler, Türk Lirasının değer kaybetmesi ve Türkiye ekonomisinin on yıldır ilk defa yavaşlama yaşamasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için bir referandum niteliğindeydi" dedi.

Gazetenin önemli yazarlarından Semir Ataallah köşe yazısında: "Sultan Katar'ı kazandı, Ankara'yı kaybetti" başlığını kullandı.

Erdoğan ve Türkiye'ye karşı sert tutumuyla dikkat çeken ve Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli El Arab gazetesi (merkezi Londra'da), "Belediye seçimleri Erdoğan'ın yalnızlığının başlangıcı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, pazar günü Ankara'da bulunan parti genel merkezinde destekçileri karşısında yaptığı balkon konuşmasına yalnız çıktı. Bu da yakın çevresindekilere karşı güvenini kaybettiğine ve gelecekte daha fazla yalnız olabileceğine işaret ediyor.”

İran, Hizbullah ve Suriye'ye yakın politik çizgisiyle bilinen Rai Al youm gazetesinin tanınmış Başyazarı Abdulbari Atwan; "Bu ismi unutmayın. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşının ilerlemesi ve ilerde kendisinden daha küçük birine başkanlığı bırakma ihtimali karşısında Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin gelecekteki başkanı olabilir." yorumunda bulundu.

Atwan: ”Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili daha önceki bazı tutumlarından geri adım atacağını düşünüyoruz. Özellikle de 3.5 milyon Suriyeli mülteci seçim kampanyalarında hasımları tarafından Erdoğan'a karşı kullanılan önemli bir koz haline geldi. Binali Yıldırım bile sosyal medya paylaşımında, “İstanbul'da bir güvenlik sorunu teşkil etmeleri durumunda, onları göndermekle” tehdit etti. Sağcı başka bir aday da "Fatih'i Suriyeliler'e teslim etmeyeceğim" dedi.

El Cezire Televizyonu, sonuçlarla ilgili bir haberinde "Hezimet tadında zafer... İktidar partisi başkent Ankara ve bazı büyükşehirleri kaybetti." ifadelerini kullandı.

Katar destekli Kuds El Arabi gazetesi, sonuçlarla ilgili haberinde HDP ve Kürt oylarına geniş yer ayırdı. Gazete, "İstanbul Kürtleri, İstanbul'da Erdoğan'a karşı muhalefete tarihi zafer kazandırdı" tespitinde bulundu.