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Armutlu Kaymakamı Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Güncel 06.11.2022, 13:44
Armutlu Kaymakamı Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu

Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Alparslan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

#Alparslan Kılıç
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