Armutlu Kaymakamı Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Güncel 06.11.2022, 13:44
Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Alparslan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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