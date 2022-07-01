Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde heyelan
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Güncel 01.07.2022, 08:43 01.07.2022, 10:07
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu kaydetti.
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