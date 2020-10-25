ASALA militanları tarafından saldırıya uğrayan Gökberk Ergenekon kimdir?

Gökberk Ergenekon (d. 2 Mart 1953, Ankara, Türkiye), asker ve siyasetçi.

1971'de Saint Joseph Fransız Lisesi'ni ve 1975'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Doğru Yol Partisi Kurucu Üyeliği, XIX. Dönem Antalya Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı. Adalet Partisi döneminde Demirel’in yakın çalışma arkadaşı, yönetici ve bakanlarından Yılmaz Ergenekon’un oğludur. Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapan Gökberk Ergenekon, Roma Büyükelçiliği ikinci katibi iken Ermeni örgütü ASALA’nın saldırısına uğramış, saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulmuştur. DYP’nin kuruluşunda da görev alan, Demirel’in yasağının kaldırılmasında önemli görev üstlenen, daha sonra kurulan DYP-SHP iktidarı döneminde milletvekili ve bakanlık da yapan Gökberk Ergenekon,2 Tansu Çiller hükümetine güvenoyu vermeyince DYP'den ihraç edildi Hüsamettin Cindoruk başkanlığındaki DTP’de Refahyol iktidarına yönelik “yenilikçi muhalefetin" başını çekmiştir. Bekârdır.