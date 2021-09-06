Bugün Türkiye'de okullar açıldı ve milyonlarca öğrenci 1,5 yıldan uzun bir süre sonra tekrar okullarına kavuştu ancak bu gelişme milyonlarca öğrenciyle birlikte ailelerinin ve daha başka pek çok kişinin yoğun bir şekilde aşı kartı nasıl ve nereden alınır sorusunu sormalarına neden oldu.

Baştan söylemek gerekir ki isminde her ne kadar "kart" yazsa da bu fiziki bir nesne olduğu anlamına gelmiyor ve söz konusu durum son yıllarda çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan online ortamdan temin edilebileceği anlamına geliyor.

Artık aşı olmayanlar konser ve spor müsabakası gibi etkinlere katılamayacak, şehirlerarası seyahatler için uçak ve otobüslere binemeyecek. Sadece zorunlu PCR testi olanlar yasaktan muaf tutulacak.

Aşılarını yaptıranlara Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması vasıtasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' olanağı sunuluyor.

Bugünün en çok aranan konularının başında gelen Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşlara veriliyor. Bu hizmetin sunulduğu sistemlerden elde edilen aşı kartlarının üzerinde Güvenli Turizm logosu yer alıyor ve yurt dışı seyahatlerinde geçerliliği bulunuyor.

Nasıl çalıştığına bakacak olursak, kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

HES üzerinden aşı kartı nasıl alınır?

Dünyanın baş belası Kovid-19 ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması açılarak ilk önce pasaportun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Daha sonra ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle tuşunun seçilip pasaport numarası girilmesi isteniyor. Ardından ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçiliyor.

Seçimden sonra gelen ekrandan ‘Aşı kartlarım’ tıklanarak ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneği takip ediliyor. Sonrasında, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam ediliyor. Kullanıcı seçim yapmadan devam ederse kart, kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturuluyor.

Öte yandan farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer almasını isteyen kişi, “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabiliyor. Öncesinde tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı geliyor. Burada çıkan pasaport numarası seçilerek devam edilmesi durumunda kimlik kartı kısa sürede oluşturuluyor.

E-Nabız

Aşı kartını e-Nabız üzerinden almak isteyenler, uygulamayı açtıktan sonra "Keşfet" menüsündeki "Aşı Takvimi" seçeneğini işaretliyor. Gelen ekranda aşı takvimi bilgileri görülüyor. Buradan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" tuşuna basılıyor. Ve sonrasında açılan dosya çıktı olarak alınabiliyor.

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus var. Aşı kartı almak isteyenlerin öncelikle aşı dozlarını tamamlamaları gerekiyor.