Aşılamada son durum: İlk doz aşıda önemli aşama
Türkiye, haziran ayı ile beraber aşılamada önemli bir merhaleyi aştı ve nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine ilk doz aşıyı uyguladı.
Güncel 13.06.2021, 20:37
Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.
Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.
Kaynak: AA
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