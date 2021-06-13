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Aşılamada son durum: İlk doz aşıda önemli aşama

Türkiye, haziran ayı ile beraber aşılamada önemli bir merhaleyi aştı ve nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine ilk doz aşıyı uyguladı.

Güncel 13.06.2021, 20:37
Aşılamada son durum: İlk doz aşıda önemli aşama

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

Kaynak: AA
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#Türkiye #aşılama #koronavirüs
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