Asım Gültekin Anısına Taziye ve Hatim Duasına Davet

45 yaşında ebedî hayata uğurladığımız kıymetli Asım Gültekin için bir araya geliyoruz.

Gayretleriyle gönüllerde unutulmaz izler bırakan, binlerce insanın hayatına dokunmuş olan, her daim taze bir heyecanla oturup kalkan, Müslümanların dertleriyle dolu kocaman bir kalp taşıyan, hatırası aziz bir yürektir Asım Gültekin.

Ansızın gelen vefat haberiyle diller lâl, kalpler mükedder, gözler yaşlı oldu.

Yarın (27 Temmuz Pazartesi) ikindi namazında Üsküdar Valide Camii'nde taziye ve hatim duası olacaktır.

Asım Gültekin'i sevenlerin şahitliklerini dinlemek ve kendisini hayırla yâd etmek üzere herkesi bekliyoruz.

Asım Gültekin e tekrar rahmet diliyor,mekanının cennet makamının âli olmasını diliyoruz.

MİLLİ İRADE PLATFORMU