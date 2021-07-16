Askeri araç devrildi: 3 yaralı
Sivas'ta Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı bir askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Güncel 16.07.2021, 08:14 16.07.2021, 08:56
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
AA
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