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Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı bir askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Güncel 16.07.2021, 08:14 16.07.2021, 08:56
Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

AA

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#akıncılar #Sivas
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