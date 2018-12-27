Askeri araçlar Suriye sınırına hareket etti

TSK'ya bağlı çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru yola çıktı.
TSK'ya bağlı çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA