Askeri araçlar Suriye sınırına hareket etti

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru yola çıktı.

Askeri araçlar Suriye sınırına hareket etti

TSK'ya bağlı çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis kara yoluna doğru harekete geçti. 

Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37