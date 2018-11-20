'Askıda meyve sebze' ile ihtiyaç sahiplerine destek

İstanbul Sancaktepe'de faaliyet gösteren bir manav, "Askıda meyve, sebze" uygulamasıyla tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Manavdaki "Siz de ihtiyaç sahiplerine bir şeyler bırakmak ister misiniz?" yazılı tahtada ihtiyaç sahiplerine liste halinde bırakılan ürünler yer alırken, ihtiyaç sahipleri istedikleri meyve ve sebzeyi ücretsiz alabiliyor, talep edenlerin evlerine de ihtiyaçları ücretsiz ulaştırılıyor.



Manavın işletmecisi Cihan Bulut, ihtiyaç sahiplerini incitmeden yardımlaşma amacını taşıyan "askıda ekmek" uygulamasını temel aldığını anlattı. Yardımlaşmayı da teşvik eden uygulamaya diğer esnafın da katılmasının önemine işaret eden Bulut, bir yılı aşkın süredir iş yerinde bu hizmeti verdiğini kaydetti. Bulut, iş yerini açtığı günlerde çevredeki ihtiyaç sahiplerinin farkına vardığını dile getirerek, bunun üzerine kısa süre sonra "Askıda meyve, sebze" uygulamasına geçtiğini aktardı.



Bulut, yardımsever müşterilerinin uygulamadan son derece memnun olduğunu yineleyerek, uygulama sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini dile getirdi.

"Komşularımıza baktık, çoğu kiracı, çalışma durumu yok. O nedenle biz de böyle bir uygulamaya başladık. Müşterilerimiz de arkamızdan geldi, bizi bu konuda destekledi, sonuna kadar arkamızdalar." diyen Bulut, uygulamayı diğer esnafa da tavsiye etti.

Kötülük gibi iyilik de bulaşıcıdır. Askıda sebze meyve uygulaması Türkiye'nin başka il ve ilçelerinde de yapılıyor.

Eskişehir, Alanya, Manisa ve Ayvalık'ta da çeştli marketler ve halk pazarları ''Askıda sebze ve meyve kampanyası" başlatmıştı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde hayırseverlerin pazar yerinde satın aldıkları meyve ve sebzeler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alabilmesi için pazar yeri girişindeki standa bırakılıyor.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz da esnafın askıda ekmek, askıda yemek ve sebze meyve uygulamasını sadece İstanbul'da değil Türkiye genelinde yaygınlaştıracağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 11:45