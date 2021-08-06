İnternet kullanıcılarının en çok arama yaptığı konuların başında Atatürk Dönemi son başbakanı geliyor ve Atatürk Dönemi'nin son başbakanı kimdir? sorusuna cevap bulmak isteyen birçok kişi bu alanda araştırma yapıyor.

Sözü fazla uzatmadan hemen belirtelim ki Atatürk Dönemi'nin son başbakanı Celal Bayar'dır. Aynı zamanda üçüncü Başbakan olan Bayar, 1 Kasım 1937'de İnönü'den devraldığı görevi 1939'a kadar devam ettirmiştir.

Bayar, Türkiye'nin asker kökenli olmayan ilk başbakanıydı. 9. ve 10. Hükümet'te başbakanlık yapan Bayar, Atatürk döneminin de son başbakanı olarak tarihe geçti.

Atatürk Dönemi'nin son başbakanı başka hangi görevlerde bulundu?

Celal Bayar, 1883'te Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde dünyaya geldi. Bu ildeki İpek Meslek Yüksek Okulu ve College Francais de l’Assomption’da eğitim alan ve memuriyete başlayan Bayar, hukuk ve bankacılık alanlarında faaliyette bulunut. Bayar, 1907 yılında İttihat ve Terakki’nin Bursa’daki gizli kolu olan Küme adlı örgüte girdikten sonra Cemiyet tarafından İzmir’e yollandı.

Bayar, Mütareke döneminde İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti’ne katıldı. İzmir’in işgal edilmesi tehlikesi ortaya çıkınca Galip Hoca takma adıyla zeybek ve köy hocası kılığında bölgeyi dolaşan ve işgale karşı propaganda yapan Bayar, İzmir’in işgalinin ardından Aydın’ın geri alınması için mücadele etti. Bayar'a Balıkesir Kongresi kararıyla Akhisar Cephesi Komutanlığı görevi verildi.

Bayar, 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Saruhan Sancağı milletvekili olarak bulundu. Millî Mücadele’nin başlamasıyla Anadolu’ya geçerek bu hareketteki yerini alan Bayar, Birinci Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı.

1921 yılında İktisat Bakanı olan Bayar, Lozan Barış Konferansı’nda danışman göreviyle yer aldı. Bayar, 1923 seçimlerinden sonra II. Büyük Millet Meclisi’ne İzmir milletvekili olarak girdi. 1924 yılının Mart ayında Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığına atanan Bayar, Temmuz 1924’te bu görevi bıraktı.

Bayar, 1924'te kurulmasında önemli rol oynadığı İş Bankası'nda 1932’ye kadar Genel Müdür olarak görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda politika becerisi ve iktisatçı kimliğiyle öne çıkan Bayar, 1932 yılında İktisat Bakanlığı’na getirildi ve 1937’ye kadar bu görevi sürdürdü. 1937-1939 arasında başbakanlık yapan Bayar, daha sonra siyasi hayatını İzmir milletvekili olarak devam ettirdi.

Bayar, çok partili siyasi hayatın başlamasıyla birlikte 1946'da Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la Demokrat Parti’yi kurdu ve başkan oldu. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasının ardından 22 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanı seçilen Bayar, 10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs askeri müdahalesi ile 1960 yılında uzaklaştırıldı.

Bayar'a 15 Eylül 1961 tarihinde Yassıada Mahkemesi tarafından idam cezası verildi. Daha sonra bu ceza müebbet hapse çevrildi ve Bayar Yassıada’dan Kayseri Bölge Cezaevi’ne nakledildi. Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle tahliye edildi.

Eşi Reşide Hanım’la 1903'te hayatını birleştiren Bayar'ın 3 çocuğu oldu. Bayar, 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.