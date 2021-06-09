Atatürk Havalimanı'nda patlama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir."

AA