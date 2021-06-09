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Atatürk Havalimanı'nda patlama

Atatürk Havalimanı uçak bakım hangarında oksijen tüpünün neden olduğu patlama yaşandı.

Güncel 09.06.2021, 14:10
Atatürk Havalimanı'nda patlama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir."

AA

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#patlama #Atatürk Havalimanı
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