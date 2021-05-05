Atatürk Olimpiyat Stadına 25 bin taraftar alınacak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin taraftarla maç yapılacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınması yönünde karar verdi. Finalist takımların her biri için 4 bin adet bilet ayrılacak.
İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda finalist takımların taraftarları için 4 bin adet bilet ayrılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid- Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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