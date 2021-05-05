Atatürk Olimpiyat Stadına 25 bin taraftar alınacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınması yönünde karar verdi. Finalist takımların her biri için 4 bin adet bilet ayrılacak.

İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda finalist takımların taraftarları için 4 bin adet bilet ayrılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid- Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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