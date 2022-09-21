Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruya göre, Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.