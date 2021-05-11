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Avaşin-Basyan'a operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği hava harekatıyla 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güncel 11.05.2021, 20:04
Avaşin-Basyan'a operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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#Milli Savunma Bakanlığı #avaşinbasyan #ırak
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