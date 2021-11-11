Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye yaklaşık 80 milyon avro hibe
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki hibe anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Güncel 11.11.2021, 10:47
Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında "Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi"ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 28 Eylül'de Ankara’da imzalanan ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşması onaylandı.
Anlaşma, Türkiye'ye Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından 79 milyon 319 bin 500 avronun hibe edilmesini içeriyor.
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