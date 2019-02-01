Avustralyalı Hint bülbülleri Gaziantep'te

Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kilis’in Çobanbey Gümrük Sahasına gelen R.P. isimli şahıs ve yanında bulunan Suriye uyruklu F.M.’nin Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde kaçak yollardan 500 adet Hint bülbülünü Türkiye’ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne Hint bülbülü kuşları teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlü tarafından şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. Maddesine göre “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” suçlarından cezai işlem uygulanmak üzere işlem yapıldıktan sonra, 500 adet Hint bülbülü Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi. 2 kişi ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hint bülbülü Avustralyalıdır

Hint bülbülü (Taeniopygia guttata), Estrildidae familyasından Avustralya’daki çalılık ve ağaçlarda doğal olarak bulunan ve son yüzyıl içerisinde tüm dünyada sevilen bir ev hayvanı olarak yayılmış olan kuş türü.

Türkiye’de daha çok Hint bülbülü adı ile tanılır, ama aslında Hindistan’dan gelmez ve bülbüllerle de muhabbet kuşlarıyla da akrabalığı yoktur.

Erkek ve dişi arasında birçok farklılıklar vardır. Erkeklerin gagaları kıpkırmızı olur,dişilerde ise bu renk turuncuya çalar.

Bununla beraber erkeklerde görülen bazı karakteristik tüyler vardır (düz renkli mutasyonlar gibi bazı mutasyon erkeklerde bu tüyler olmayabilir,böyle bir durumda diğer farklılıklar gözlemlenmelidir).

Yanaklarda mutasyon tipine göre turuncudan sarıya renge kadar yuvarlak yamalar, göğüs üzerinde, ortaya doğru siyah lekeler ve kuşun boğazına doğru enine zebra deseni gibi çizgiler,kanat altlarında turuncu üzerine beyaz benekli tüyler bulunur.

Dişilerde bu tüy yapısına rastlayamazsınız. Ayrıca dişiler sadece basit ciklemeler halinde öterken erkeklerin kendilerine özgü gırtlaktan çıkardıkları vıcırdanmaya benzer ötüşleri vardır