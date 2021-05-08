Ayasofya 86 yıl sonra mahya ile buluştu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde, ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

Vali Ali Yerlikaya, mahyaların hazırlanma sürecinde de ziyaret ettiği mahya ustası Kahraman Yıldız'la birlikte mahyaya ampulleri taktı.

Uzun yıllar sonra Ayasofya’da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya kültürümüz Osmanlı’dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya’da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekan mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

Atölyeyi ziyaretinde kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta’ya çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki ‘La ilahe illallah’ yazısıyla da İstanbul’umuzu aydınlatacak." diye konuştu.

Ayasofya’yı aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya Camisi’ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." dedi.

Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum."