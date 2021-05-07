Ayasofya Camisi'nde 87 yıl sonra bir ilk
Ayasofya-i Kebir Camisi'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı. Kelime-i Tevhid yazılı mahya, caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.
Güncel 07.05.2021, 19:54
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, mahyacılık mesleğinin son ustalarından Kahraman Yıldız’a hazırlatılan Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) yazısı cami minarelerine asılarak, ilk ışıklandırma yapıldı.
La İlahe İllallah yazılı mahya, Yıldız'ın günlerce süren itinalı çalışmasıyla yapılarak, bugün ikindi namazının ardından caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirildi.
87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi'ne ramazan coşkusu katacak olan mahya, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'nde aydınlatılacak.
Kaynak: AA
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