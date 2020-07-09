Ayasofya için karar günü yarın

Ayasofya ile ilgili kararın 15 gün içerisinde açıklaması beklenirken A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un verdiği bilgiye göre karar Cuma günü yani yarın açıklanacak.

Bu anlamda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 11:15