Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Kaynak: AA