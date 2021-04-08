Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi'ndeki akademik görevine geri döndü.
Güncel 08.04.2021, 11:59 08.04.2021, 12:22
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.
Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.
Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.
Kaynak: AA
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