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Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı

Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Boynukalın, Marmara Üniversitesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Güncel 08.04.2021, 11:59 08.04.2021, 12:22
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Kaynak: AA

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#ayasofya
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