Ayasofya kararına dünyadan destek

Filistin'de Hamas Hareketi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin alınan karardan övgüyle söz etti. Hamas'ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" sözlerini kullandı.

Murra, Ayasofya'nın ibadete açılma kararı karşısında Arap dünyasından bazı resmi çevrelerde "ağlamaklı bir üzüntü hali" yaşandığına dikkat çekti. Rafet Murra, şunları söyledi:

"O kesimlerin İsrail işgalinin ihlallerine maruz kalan Mescid-i Aksa'ya ağladıklarına tanık olmadık. Kudüs'te Kubbet-üs Sahra'ya Siyonistler saldırdığında hüzünlendiklerini görmedik. İşgalcilerin el-Halil Mescidi ya da Filistin mescitlerinde ezanı yasakladıklarında onların bir söz söylediğini duymadık."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili alınan kararın egemenlik hakkı olduğunu belirterek Türkiye'den övgüyle söz eden Murra, atılan adımın, Türkiye idaresinin kendine olan güveni, Türkiye'nin yeri ve güvenli eksen rolünü gösterdiğini vurguladı.

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"Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür"

Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücut buluyor" sözlerini kullandı.

Vaddah Hanfer, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise "tarihle yeniden iletişime geçme anı" olarak niteledi.

Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından destek

Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması kararına, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, Türkiye'nin aldığı kararı tebrik ederek, "Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya'yı özel mülk olarak almış ve bunu vakfetmiştir. Bugün Ayasofya asıl vazifesine dönmüştür" dedi.

Muhammed Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı yayımladığı Twitter paylaşımını da sosyal medya hesabında paylaştı.

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"Malezya'daki Müslümanlar kararın arkasındadır"

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararını kutlayarak, "İbadethanelerin asli vazifeleri ne ise o şekilde itibar görmesi gerekir. Bu kararın tarihi hakikatlere dayalı argümanlarla alındığına inanıyoruz" sözlerine yer verdi.

Türk hükümetinin bu kararı almasının meşru ve hukuka dayalı olduğunu belirten Mohd Azmi, "Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden camiye çevirme hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır" dedi.

Mohd Azmi Abdul Hamid, Batı ülkelerinin söz konusu karardan duyduğu hoşnutsuzluğunu eleştirerek, "Eğer Batı ülkeleri bundan rahatsızsa, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yıkılan cami ve kiliselere ses çıkarmalılar" dedi.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi, Ayasofya'nın cami statüsünde kalmasının tarihi mirasın bir gerekliliği olduğunu kaydederek, "Malezya'daki Müslümanlar, Türkiye'nin aldığı kararın arkasındadır" diye konuştu.