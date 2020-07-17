Ayasofya'nın 24 Temmuz programı belli oldu

86 yıllık aranın ardından Ayasofya Camii, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak. Tarihi caminin açılış hazırlıkları için İstanbul Valiliği tarafından toplantılar yapıldı. Salgın önlemleri dahil, açılış gününe ilişkin tüm başlıklar ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda, caminin yeniden ibadete açılışında önce Kur'an-ı Kerim okunacak, ardından namaza geçilecek.

Cuma namazında cami içerisine koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda kişi alınacak. Namazı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması bekleniyor.

Vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı

Caminin dışında sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılınabilecek. Vatandaşlar, Sultan Ahmet Meydanı'nda da ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Alana gelen vatandaşlar için maske, dezenfektan ve seccade dağıtımı yapılacak.

Valilik tarafından yapılan hazırlık toplantısında açılış günü alınacak tedbirler de belirlendi. Buna göre, 24 Temmuz'da Sultanahmet Meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak.

"Hayırlı olsun"

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Danıştay'ın bu kararı ile Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmış, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.

Kaynak: TRT Haber