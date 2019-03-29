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Ayasofya seçimden sonra Camii olarak tanımlanacak

Erdoğan, "Seçimden sonra Ayasofya'yı müzeden tekrar isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var, bunları uygulamaya koyacağız." dedi

Ayasofya seçimden sonra Camii olarak tanımlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada, "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz."  dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 16:38
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