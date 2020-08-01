banner15

Aydın'da çıkan orman yangını Muğla'daki ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Aydın'da çıkan orman yangını Muğla'daki ormanlık alana sıçradı

Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Sarp bir bölge olduğu için güçlükle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48