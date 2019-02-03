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Aydın'da göçmenler kurtarıldı

Aydın açıklarında sürüklenen lastik bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın'da göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 52 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. 

Alınan bilgiye göre, Pamucak sahili açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. 

Motorunun arızasından dolayı sürüklendiği tespit edilen lastik bottaki 25'i çocuk, 52 göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. 

Karaya çıkartılan 45 Afganistan, 6 İran ve 1 Gabon uyruklu 52  göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Kaynak: AA

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