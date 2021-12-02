Azalarak bitecekler: 4 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Bu kapsamda 4 terörist daha İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güncel 02.12.2021, 21:09
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.
Kaynak: AA
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