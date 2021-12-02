banner39

Azalarak bitecekler: 4 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Bu kapsamda 4 terörist daha İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güncel 02.12.2021, 21:09
Azalarak bitecekler: 4 terörist daha teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.

Kaynak: AA
banner53
#İçişleri Bakanlığı #ikna
Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?