Azerbaycan askerleri Isparta'da eğitiliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu personelinin, Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki komando temel eğitimleri devam ediyor." ifadesine yer verildi.

AA