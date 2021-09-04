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Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Güncel 04.09.2021, 20:38 04.09.2021, 20:43
Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadesi kullanıldı.

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#Azerbaycan #Milli Savunma Bakanlığı
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