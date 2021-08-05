Azerbaycan'dan bir ekip daha geliyor
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 40 itfaiye aracı ve 150 personel, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kardeş ülke Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personelle 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.
Güncel 05.08.2021, 11:02
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.
Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.
Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.
Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.
AA
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