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Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikatı başladı

 Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.

Güncel 06.04.2021, 11:25
Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da yapılan tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.

Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor.

Birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.

AA

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#Azerbaycan #Türkiye
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