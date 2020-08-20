Azeri suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

47 yaşındaki Salifov etnik bir Azeri'dir, ancak Gürcistan'da doğmuştur: ailesi doğumundan kısa bir süre sonra Azerbaycan'a taşınmıştır. Azerbaycan'da gençliğinden beri Salifov suça karıştı: hırsızlık, haydutluk ve adam kaçırma hakkındaki makaleler nedeniyle defalarca yargılandı ve birkaç kez yargılandı. 90'lı yıllarda Azerbaycan'da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra 22 yıl hapis yattığı cezası 27 yıla çıkarıldı. Bu sürenin çoğunda doğrudan Azerbaycan hapishanesinden Salifov, Azerbaycan organize suç örgütü de dahil olmak üzere kendisine bağlı suç gruplarını yönetti.

Salifov 2014 yılında üç büyük Moskova pazarının kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Rusya'da, kendisi hakkında hem Moskova'da hem de diğer bölgelerde, özellikle Togliatti'de adam kaçırma ve gasp ile ilgili çok sayıda ceza davası soruşturuluyor. Buna ek olarak, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun ceza hiyerarşisindeki en yüksek pozisyonu işgal etmesine ilişkin yeni bir maddesi uyarınca, on yıl boyunca tüm bir suç klanına liderlik eden bir dava açıldı.

Salifov serbest bırakıldığında soyadını İsmailov olarak değiştirdi ve yurtdışına gitti: muhtemelen Türkiye'ye, ancak bazı haberlere göre bir süre Dubai'de yaşadı. Rusya'da uluslararası arananlar listesine alındı, Presnensky mahkemesi onu gıyaben tutukladı.



Kaynak: AA, centralasia

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 14:45