BAE ajanlığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Al Astal ve avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen dosyaların zapta geçirilmesinin ardından tercüman aracılığıyla söz verilen sanık, geçimini sağlamak ve günlük hayatına devam edebilmek için ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

İddia makamı da konut infazının kaldırılması talebinin kabulü ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

Sanık avukatları, ilgili kurumlardan gelen raporlarda Al Astal aleyhine bir hususun bulunmadığını, mevcut delil durumunu değiştirmediğini ve kendilerini doğruladığını savundu.

Mahkeme heyeti, MİT Başkanlığına iletilen müzekkerenin sonuncunun beklenmesine ve sanık üzerindeki ev hapsi kararının kaldırılarak imza yükümlülüğüne dönüştürülmesine hükmetti.

Duruşma, 31 Mart'a ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, MİT ve emniyet ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmış, Ekim 2021'deki celsede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapis, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.