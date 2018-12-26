Bahçeli: Ankara ile Şam arasında diyalog kurulması taraftarı değilim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. ABD'nin Suriye kararını değerlendiren Bahçeli, "Gerçek sebebi bilmemiz mümkün değil, ancak bazı tahminlerimiz var" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin Suriye'den çekime görüşü dünyanın hemen her yerinde yankı buldu. Tabi gerçek sebeplerinin ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yönetenlerin kamuoyunu bilgilendirmesidir.

MHP olarak ABD'nin kararının önünde ve arkasında ne yattığını bilmiyoruz.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı tutumu vardır. MHP olarak bu desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

2019 yılına yeni bir sistemin ilk bütçesiyle girilmektedir.

Şam ile diyalog taraftarı değilim

Ankara ve Şam arasında diyalog kurulması taraftarı değilim. Suriye'yi Esed rejiminden kurtarmak önceliğinde çok yönlü bir politika takip edilmektedir ve bu politika yerindedir. Türkiye'nin böylesine zorlu bir dönemde bu denli çok yönlü bir politika takip etmesi takdire şayandır. Batı ve doğuyu şekillendirebilecek bir kararlılıkla diplomasisi yürütülüyor. Bu olumlu bir gelişmedir ve devamında yarar vardır. Etkin inisiyatif kaybedilmemelidir.

İstanbul ya da Ankara'da toplantı önerisi

Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son verebilecek diyalogları başkalarının eline bırakmamalı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu devam ederken, şahsi önerim 'İstanbul'da veya Ankara'da küresel güçlerin bir araya gelebileceği bir davet' yapmasıdır.

Akar-Özel tartışması

Terörün kökü her nerede olursa olsun kazınmalıdır. Büyük Kürdistan'un birinci sac ayağı Türkiye'dir. İkinci sac ayağı Irak'tır. Üçüncü sac ayağı Suriye'dir. Dördüncü sac ayağı İran'dır.

CHP Grup Başkanvekili olan şahsiyetin çirkin üslubu ne CHP'ye ne de Türkiye'ye fayda sağlar. Siyasi itibari sıfırlanmış bir kişi olarak toplumda kabul görür bir hale gelmiştir. Yaşananlar Türkiye'yi çok üzmüştür.

MHP olarak Genelkurmay Başkanları'nı tebrik ve hayırlı olsun ziyaretine gideriz. 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Akar'ı ziyaret ettim. Orada diğer Genelkurmay Başkanları'na yapmadığım bir şeyi gerçekleştirdim. Kendisine Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama silah hediye ettim.

Neden bunları kendisine verdik, diğerlerine vermedik? Burada önemli bir şey oldu. Geleceği okumak demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Aradan geçen zaman içinde Akar, Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıktı.

Yerelde Cumhur İttifakı

Bu önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 52'yi sağlayabilirse, meşrutiyet tartışmalarından kendini kurtarmış olur.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 10:59