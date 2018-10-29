Bahçeli'den EYT bekleyenlere kötü haber

Üçüncü havalimanı açılışında gelen MHP lideri Devlet Bahçeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda gazetecilerin sorduğu soruya, "Bu ekonomik şartlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beraberindeki milletvekilleriyle Osmaniye Vakfı'nın açılış törenine katıldı. Bahçeli, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Kanun teklifi verdik, seçim beyannamemizdede var ama günümüz şartlarında ısrarcı olmayacağız" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:18