Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması: Tamamlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır.

Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır" açıklamasını yaptı.

AA