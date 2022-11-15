Bahçeli: 'Kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz'

Türkiye'nin yükselişe geçip ayağındaki prangaları kırmaya kalktığında hen zaman kanlı bir cevap aldığını belirten Bahçeli, Beyoğlu'ndaki kanlı saldırıya değinerek, "Teröre teslim olmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek. Masumlara bomba ile saldıranlar şerefsiz kere şerefsizdir." dedi.