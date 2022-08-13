Bakan Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetleme faaliyetleri icra etti.
Güncel 13.08.2022, 17:37
Akar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına gelişinde Vali Hasan Şıldak ile Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Akar, Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.
Talimatlar veren Bakan Akar'ın kentteki ziyaretleri devam ediyor.
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