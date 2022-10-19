Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 19 Ekim 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi.