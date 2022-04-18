Bakan Akar'dan operasyona ilişkin detaylı açıklama

Gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflere geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Önce Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgiyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi.

Bakan Akar ve komutanlar komuta merkezinde

AA'nın haberine göre; TSK komuta kademesi ile birlikte operasyonu komuta merkezinden takip eden Bakan Akar, operasyonun adının Pençe Kilit olduğunu açıklarken şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır."

"Hedefler karadan ve havadan tam isabetle vuruldu"

"ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu."

"Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi."