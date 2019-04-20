Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Hukuki anlaşmalar ihlal ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir. Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum" dedi.