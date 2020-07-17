Bakan Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız gemisine taciz iddiasıyla ilgili, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz." dedi.
Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...