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Bakan Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız gemisine taciz iddiasıyla ilgili, "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

Bakan Akar: Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz

Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadesini kullandı. 

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